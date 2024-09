Lilly lancia la campagna ‘#SavingTime’, un inno all’importanza della ricerca sui tumori del sangue

(Adnkronos) – La musica classica come metafora della ricerca scientifica. Su queste note Lilly lancia la campagna “#SavingTime. Più tempo grazie alla ricerca sui tumori del sangue” che, nel mese dedicato alla sensibilizzazione su queste neoplasie, porterà la musica classica in luoghi all’aperto alle prime luci dell’alba. Tre i concerti aperti al pubblico: uno a Roma, in collaborazione con il Conservatorio S. Cecilia, il 14 settembre. Uno a Napoli, con la partecipazione del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella, il 21 e uno a Milano, con i musicisti dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” del capoluogo meneghino, il 28. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)