Luca Carboni: “Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione” Video News 5 Giugno 2026 17:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica” Video News SATEC, Stella (Confindustria Nautica): “Filiera resiliente grazie a export e diversificazione Video News Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 5 giugno 2026 Video News Rassegna stampa estera del 5 giugno 2026 Video News Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per Video News Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali Video News Sanità: Penati (Ordine ingegneri Mi), ‘trasformazione digitale richiede competenze’ Video News Sanità: Re (Ordine ingegneri Mi), ‘sostegno alla trasformazione digitale’ Video News Sanità: Iannicelli (Ordine ingegneri Mi), ‘cambiano procedure e modalità di valutazione dei dati’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 25.8 ° C 26.2 ° 23.8 ° 56 % 1.8kmh 33 % Ven 25 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Sport Italia, la lettura di Soncin: “Nel primo tempo eravamo lente. La svolta è arrivata credendo nelle nostre idee” Primo Piano Fiorentina, è ufficiale: Vanoli non sarà l’allenatore per la prossima stagione Sport nazionale Arnaldi si ritira dal Roland Garros, ipotesi virus. Il medico-fisiatra: “Ha portato l’organismo al limite” Sport Esordio azzurro a Pisa: Bergamaschi, Caruso e Bonansea firmano il tris sulla Serbia Euro Zoom Balcani occidentali, l’Ue accelera: roaming, fondi e mercato unico prima dell’adesione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica” Video news Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica”