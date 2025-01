‘M – Il Figlio del Secolo’, Matteotti contro Mussolini sulle violenze squadriste – Video

(Adnkronos) – Una scena in anteprima del terzo episodio di ‘M – Il Figlio del Secolo’, che andrà in onda (insieme al quarto episodio) da domani 17 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Giacomo Matteotti (interpretato da Gaetano Bruno), in Parlamento, contro Benito Mussolini (Luca Marinelli) sulle violenze squadriste: “Onorevoli colleghi, svegliatevi. In Italia il potere è in mano ad associazioni terroristiche, ad associazioni criminali, ad assassini professionisti”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)