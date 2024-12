Malattie rare, reumatologo Padoan: “Con mepolizumab trattamento mirato in Egpa”

(Adnkronos) – “L’avvento di nuove terapie estremamente mirate, come mepolizumab che va a bloccare l’interleuchina-5 circolante, ci permette di targettare, in maniera estremamente specifica, la via dell’infiammazione di tipo 2 riducendo rapidamente l’eosinofilo e di conseguenza, l’esposizione al cortisone”. Lo dichiara il professor Roberto Padoan, responsabile del Centro vasculiti Uoc di Reumatologia Azienda ospedaliera di Padova, a valle dell’incontro stampa “Egpa: opportunità di trattamento con mepolizumab e ruolo dello pneumologo”, organizzato a Milano da Gsk e dedicato alla granulomatosi eosinofilica con poliangite (Egpa). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)