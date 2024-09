MEETmeTonight, Syngenta al fianco della comunità scientifica con “Science Match”: Scienza in campo: la chimica incontra la natura

(Adnkronos) – Nell’ambito della MEETmeTonight, l’evento dedicato alla divulgazione scientifica organizzato in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma a Milano il 27 e 28 settembre con iniziative gratuite aperte a tutti, Syngenta ha organizzato l’incontro “Science Match: Scienza in campo: la chimica incontra la natura”, un confronto fra due ricercatrici su come soluzioni chimiche e ispirate dalla natura possano contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, per raggiungere la sostenibilità del settore e la sicurezza alimentare. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)