Miriam Leone: “Virna Lisi ha incantato il mondo con grazia e talento”

"Virna Lisi è una leggenda del nostro cinema, in Italia e nel mondo, per me è un grandissimo onore che oggi il mio nome sia accostato in qualche modo a lei ricevendo questo premio. Lei ha ispirato generazioni di artisti e attrici, facendo sognare il nostro Paese e tutto il mondo con la sua innata grazia, eleganza e talento". Lo dice all'Adnkronos Virna Lisi, che stasera al Teatro dell'Opera di Roma ha ricevuto il Premio Virna Lisi ottava edizione. "In questi giorni sono su un set che mi sta regalando un'emozione inaspettata, perché io mi ero presa un anno sabbatico per seguire mio figlio -ha poi detto l'attrice sul palco- Ogni ruolo ti cambia, e quando ti rivedi cominci a dire 'l'avrei fatto in un altro modo'". E tra tutti i ruoli interpretati, "c'è un ruolo che mi è rimasto nel cuore, il ruolo di 'Non uccidere' -ha detto l'attrice siciliana- Mi ha liberato di tante cose perché ho recitato completamente struccata ed ero molto felice di non avere maschere".