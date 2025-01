My Selection 2025, Zanetti (Consorzio Speck Alto Adige): “Attraverso McDonald’s comunichiamo eccellenza del nostro prodotto”

(Adnkronos) – “Quella con McDonald’s è una collaborazione importante perché ci permette di comunicare l’eccellenza del nostro prodotto. Un’eccellenza gastronomica ed espressione del territorio”. Sono le dichiarazioni di Sara Zanetti, gruppo Marketing del Consorzio di tutela dello Speck Alto Adige, alla presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s. Le nuove ricette selezionate da Joe Bastianich rinnovano l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità e le eccellenze della filiera agroalimentare italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)