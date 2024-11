Neurologia, assegnato il premio Merck per l’innovazione digitale

(Adnkronos) – In occasione del 54° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in svolgimento a Roma fino al 12 novembre, Merck ha annunciato il vincitore del Premio innovazione digitale in neurologia, giunto alla sua sesta edizione. Obiettivo del riconoscimento è quello di prevenire e monitorare i sintomi silenti della Sclerosi Multipla attraverso la digital technology. Ad aggiudicarsi il premio un progetto che punta a rilevare precocemente i sintomi silenti della malattia attraverso lo smartphone del paziente e con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)