Notarnicola (STMicroelectronics Italia): “Con Centro studi per declinare strategie e visione”

"La Lombardia ha espresso una crescita superiore a quella del prodotto interno lordo. Nella mia delega al centro studi stiamo cercando effettivamente di corroborare con dati e numeri questa importante crescita che serve poi alle aziende per declinare le proprie strategie e la propria visione. Sarà importante in questo ambito riflettere ed evidenziare la centralità della manifattura lombarda". Così Giuseppe Notarnicola, STMicroelectronics Italia, Centro studi attrazione investimenti esteri, in occasione dell'assemblea Assolombarda.