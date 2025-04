(Adnkronos) – Dopo il momento di preghiera silenziosa, nella cappella di Santa Marta ha preso il via il rito presieduto dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell che ha preceduto la traslazione della salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. La processione ha percorso piazza Santa Marta e piazza dei Protomartiri Romani, poi dall’Arco delle Campane in Piazza San Pietro per entrare nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)