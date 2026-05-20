Patto stabilità, Salini (FI): “Deroga energia non è nuovo debito, serve a evitare più tasse” Video News 20 Maggio 2026 15:58 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), ‘rimborsabilità di benralizumab traguardo importante’ Video News Malattie rare: Epga, Durante (Apacs) ‘benralizumab ha cambiato vita dei pazienti’ Video News Festival del Lavoro 2026, sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito Video News Tumori: seno metastatico, a Milano oncologi e pazienti chiedono accesso equo alla biopsia liquida Video News Patto stabilità, Zingaretti (Pd): “Lettera Meloni è timbro sul fallimento del governo” Video News Malattie rare, Sla: Forghieri (Intesa Sanpaolo), ‘Ovunque vicini offre percorso di vita Video News Patto stabilità, Salini (FI): “Safe non è arma di ricatto, energia e difesa sono discussioni Video News Patto stabilità, Martusciello (FI): “Deroga su energia come per difesa, Weber apre alla proposta Video News Pe: Ceccardi (Lega), “Faremo battaglia per una vicepresidenza dei Patrioti” Video News Pe: Ceccardi (Lega), “Faremo battaglia per una vicepresidenza dei Patrioti” Video News Flottilla: Della Valle (M5S), “Europa fa orecchie da mercante mentre Israele apre il fuoco sull Video News Pe: A Ceccardi (Lega) la vicepresidenza del gruppo dei Patrioti all’Eurocamera. “Lega porta in dote Carica altri Firenze cielo coperto enter location 23.8 ° C 24 ° 21.5 ° 58 % 2.5kmh 96 % Mer 23 ° Gio 28 ° Ven 29 ° Sab 28 ° Dom 29 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Tumori, oncologo Giuliano: “Con test genomici -40% chemioterapia in cancro al seno” Demografica A New York il Comune entra nel carrello della spesa Demografica Allattamento, il grande vuoto della medicina: perché non esiste la “Lattologia”? Economia Beko, c’è l’avviso per la manifestazione di interesse sull’ex stabilimento. Soddisfazione dal Comune di Siena Cronaca “Giani e Morello complici sionisti”, ancora scritte per chiedere di estromettere Carrai dal Meyer SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), ‘rimborsabilità di benralizumab traguardo importante’ Video News Malattie rare: Epga, Durante (Apacs) ‘benralizumab ha cambiato vita dei pazienti’ Video News Festival del Lavoro 2026, sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito Video news Video News Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), ‘rimborsabilità di benralizumab traguardo importante’ Video News Malattie rare: Epga, Durante (Apacs) ‘benralizumab ha cambiato vita dei pazienti’ Video News Festival del Lavoro 2026, sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito