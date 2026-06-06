Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta Video News 6 Giugno 2026 08:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News Luca Carboni: “Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica” Video News SATEC, Stella (Confindustria Nautica): “Filiera resiliente grazie a export e diversificazione Video News Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 5 giugno 2026 Video News Rassegna stampa estera del 5 giugno 2026 Video News Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per Video News Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali Video News Sanità: Penati (Ordine ingegneri Mi), ‘trasformazione digitale richiede competenze’ Video News Sanità: Re (Ordine ingegneri Mi), ‘sostegno alla trasformazione digitale’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 18.6 ° C 20.1 ° 17.3 ° 56 % 0.9kmh 100 % Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Mar 30 ° Mer 31 ° Ultimi articoli Primo Piano Colpito da mandato di arresto europeo: rintracciato e arrestato a Buti Economia Tutte in Maremma le ‘Cinque Vele’ di Legambiente e Touring Club Italiano Sport nazionale Maignan potrebbe lasciare il Milan nonostante il rinnovo Sport nazionale Il Napoli riscatta Alisson Santos Sport nazionale Andreeva-Chwalinska: orario, precedenti e dove vederla in tv SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News Luca Carboni: “Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video news Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News Luca Carboni: “Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale”