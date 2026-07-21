Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini Video News 21 Luglio 2026 14:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini Video News Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): “Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da Video News Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): “Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da Video News Salute: Di Pietro (Isplad), ‘Dermatologia oggi punta a rigenerazione delle cellule cutanee’ Video News Sanità: Di Martino (Amolp), ‘Prevenzione appropriata migliora qualità di vita e del Ssn’ Video News Salute: Colombo (Anircef), ‘Impegno per ricerca su cefalee e trattamento dell’emicrania’ Video News Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Medicina: Cuda (Siaf), ‘Audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria’ Video News Salute mentale, Perri (Aipa): ‘La psicologia analitica aiuta a ritrovare equilibrio e identità’ Video News Macri (Siomi), “Medicina integrata, un approccio multidisciplinare alla cura” Video News Ruggeri (Simce), “Obiettivo medicina certificativa è coniugare clinica, norme e sicurezza” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.3 ° C 37.6 ° 35.1 ° 42 % 2.7kmh 75 % Mar 36 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 35 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Energy drink e adolescenti, studio pediatri: “4 su 10 cominciano prima dei 12 anni” Tecnologia Il James Webb svela le fabbriche di polvere cosmica nell’Universo primordiale Tecnologia DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027 Finanza Bce: David (Candriam), ‘Eurozona debole, rischio recessione’ Finanza Bce, esperti avvertono: “Eurozona debole, c’è rischio recessione” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini Video News Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): “Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da Video News Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): “Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da Video news Video News Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini Video News Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): “Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da Video News Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): “Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da