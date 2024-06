PMI, Lucini (Generali): “Welfare è parte di strategia per sostenibilità”

(Adnkronos) – "Il welfare rientra appieno nella strategia di sostenibilità, che per noi vuol dire fare del bene con le nostre competenze come datori di lavoro e come investitori. Per le PMI significa consapevolezza del proprio ruolo sociale dove il welfare è fattore determinante di attrazione di talenti e innovazione sociale. Così si riesce a costruire welfare di comunità stando vicini a lavoratori e famiglie.”Ha dichiarato Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability & Corporate Responsability Generali Italia a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)