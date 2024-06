Poli (Comune di Brescia): “1000 Miglia è connubio di tradizione e innovazione”

(Adnkronos) – “1000 Miglia è un appuntamento che ci fa riscoprire noi stessi perché siamo orgogliosi di essere parte della storia di questa manifestazione e che contestualmente ci proietta al futuro perché è il brand più internazionale che ha la nostra città, un connubio di tradizione e innovazione”. E’ quanto affermato da Andrea Poli, assessore alle Attività Produttive, Turismo e Innovazione del Comune di Brescia, in occasione della conferenza stampa di presentazione della settimana della 1000 Miglia 2024, la gara d’auto d’epoca per eccellenza nel panorama italiano, che partirà martedì 11 e si concluderà sabato 15 giugno. La quarantaduesima rievocazione della Freccia Rossa sarà divisa in cinque tappe per oltre 2.200 chilometri da Brescia a Roma e ritorno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)