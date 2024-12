Premio Donna Sport, Banti: “Fondamentale supporto come quello di Gruppo Bracco”

(Adnkronos) – “Penso che il supporto delle aziende, come il Gruppo Bracco, sia importantissimo. Gli atleti hanno vita breve, saranno poi i cittadini del mondo, cittadini dell’Italia e lavoratori. Pertanto, è fondamentale intraprendere entrambe le carriere, quella sportiva e quella di studio all’università, in quanto formerà persone, lavoratori e cittadini migliori”. Lo spiega Caterina Banti, campionessa olimpica vela, alla cerimonia di premiazione della settima edizione del riconoscimento ‘Donna Sport: l’atleta più brava a scuola’, con cui Gruppo Bracco celebra le giovani atlete che oltre all’impegno per lo sport mantengono alto e costante anche quello scolastico. Dal lancio del progetto all’edizione 2024, patrocinata dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico, si sono iscritte oltre 1500 atlete. Le vincitrici sono state premiate alla presenza della dottoressa Diana Bracco, delle istituzioni e di grandi atlete al Teatrino di Palazzo Visconti a Milano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)