Prevenzione HIV, Farinella (ICAR): “Disparità di accesso alla PrEP, semplificare burocrazia”

(Adnkronos) – “Da un anno la PrEP è rimborsabile ed è stato un passo molto importante ma restano degli ostacoli per l’accesso in Italia. Le persone che potrebbero utilizzare la PrEP sarebbero molte di più ma ci sono ostacoli burocratici e amministrativi. C’è una disparità oggi sull’accesso alla PrEP, bisogna garantire un accesso universale”. Lo ha dichiarato Massimo Farinella, copresidente ICAR, a margine della conferenza stampa “PrEP e Innovazione” che si è tenuta nell’ambito della 16° edizione di ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)