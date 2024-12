Previdenza, per Inps inclusione sociale è leva per sostenibilità sistema

(Adnkronos) – In occasione del convegno ‘Obiettivo inclusione’, ospitato dall’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il presidente dell’Inps Gabriele Fava ha acceso i riflettori sull’importante impegno dell’Istituto per l’inclusione sociale come leva strategica per la sostenibilità del sistema previdenziale stesso. L’Inps ha infatti consolidato il suo ruolo nel contrasto alle fragilità lavorative e all’emarginazione sociale negli ultimi anni, dimostrando un impegno significativo verso l’inclusione e il supporto delle persone più vulnerabili. Cruciale per l’Inps anche l’attenzione ai giovani, per la cui educazione e formazione è stato attivata una campagna dedicata. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)