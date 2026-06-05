Rassegna stampa estera del 5 giugno 2026 Video News 5 Giugno 2026 15:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 5 giugno 2026 Video News Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per Video News Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali Video News Sanità: Penati (Ordine ingegneri Mi), ‘trasformazione digitale richiede competenze’ Video News Sanità: Re (Ordine ingegneri Mi), ‘sostegno alla trasformazione digitale’ Video News Sanità: Iannicelli (Ordine ingegneri Mi), ‘cambiano procedure e modalità di valutazione dei dati’ Video News A Milano il primo Forum dell’ingegneria per la sanità digitale Video News Italia economia n° 22 del 3 giugno 2026 Video News Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo Video News Sport: sen. La Pietra, ‘Derby a Milano valorizza ippica italiana e non’ Video News Trent’anni di Fair Play Menarini: dai grandi campioni ai giovani, i valori dello sport volano a Video News Vaccini: ‘Un Consiglio in Salute’ per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio Carica altri Firenze nubi sparse enter location 25.8 ° C 26.2 ° 23.8 ° 56 % 1.8kmh 33 % Ven 25 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Cronaca Pisa, il liceo Buonarroti intitola il laboratorio di robotica alla memoria della professoressa Paola Pucci Salute e Benessere Sanità, Alparone (Regione Lombardia): “Ingegneri parte dell’innovazione” Finanza Delfin. Come l’accordo tra Del Vecchio e Rocco Basilico può rafforzare il ruolo della holding in Unicredit e Generali Demografica India, la Gen Z fonda il “Partito degli Scarafaggi” e punta alla rivoluzione Salute e Benessere Sanità, Iannicelli (Ordine ingegneri Mi): “Multidisciplinarietà per trasformazione digitale” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 5 giugno 2026 Video News Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per Video News Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali Video news Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 5 giugno 2026 Video News Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per Video News Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali