Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti

Dopo un lungo confronto tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici), un comparto che riguarda circa 195mila persone per il triennio 2025/27. L’aumento contrattuale medio a regime è di 160 euro.