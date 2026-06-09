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Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti

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Dopo un lungo confronto tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici), un comparto che riguarda circa 195mila persone per il triennio 2025/27. L’aumento contrattuale medio a regime è di 160 euro.

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