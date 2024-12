Rocca: “Fondamentale il dialogo e incontrare le esigenze della comunità, perché spesso i parchi sono in ambienti antropizzati”

(Adnkronos) – “Serve è una vera e propria rivoluzione culturale, dobbiamo valorizzazione le aree protette e la biodiversità, e poi le risorse economiche sono fondamentali. Per la gestione delle Aree Protette abbiamo stanziato oltre 10 milioni di euro per il prossimo triennio” così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio durante la conferenza di due giorni “Stati Generali delle Aree protette italiane” organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Federparchi-Europarc Italia.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)