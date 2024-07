Saipem leader nell’underwater al servizio del gasdotto GreenStream

(Adnkronos) – Saipem, leader globale nell’ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture, si conferma leader nel settore dell’underwater. L’azienda, infatti, garantirà i servizi di intervento per Greenstream, il gasdotto che dalla Libia approda sulle coste siciliane a Gela nonché il più lungo del Mediterraneo. Una infrastruttura fondamentale per la diversificazione dell’approvvigionamento e per la sicurezza energetica del nostro Paese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)