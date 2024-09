Salone Nautico, Razeto (I Saloni Nautici): “Certificazione Iso20121 è un importantissimo traguardo”

(Adnkronos) – “Nuovo motivo di orgoglio per il Salone Nautico di Genova che ha conseguito la certificazione Iso20121 per la progettazione sostenibile dell’evento. L’intera filiera della nautica ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale ed è in questa direzione che il Salone Nautico Internazionale di Genova ha incentrato quest’anno la 64esima edizione”. Andrea Razeto, presidente de I Saloni Nautici, racconta la soddisfazione dopo aver ricevuto questo riconoscimento. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)