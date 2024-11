Salute, Andreoni (Simit): “Vaccinazione riduce l’utilizzo non appropriato degli antibiotici”

(Adnkronos) – “Per l’Organizzazione mondiale della sanità una delle strategie da utilizzare nel contrasto all’antibiotico resistenza è la vaccinazione”.

Così Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive dell’Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive tropicali (Simit), nel suo intervento in occasione del focus ‘Prevenzione e vaccini’ nell’ambito del convegno “Health Innovation Show 2024” promosso da Mesit Fondazione medicina sociale e innovazione tecnologica a Roma in collaborazione con Altems, Ceis e Innovazione&Salute Roma3 e anche con il contributo non condizionato di Sanofi e Gilead. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)