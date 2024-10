Salute, Bencini (Menarini Stemline Italia): “Orgogliosi del nostro impegno in oncoematologia”

(Adnkronos) – “Come Gruppo Menarini siamo orgogliosi di aver intrapreso questo percorso di impegno nella ricerca e nello sviluppo di farmaci in ambito oncoematologico. Oggi siamo qui per condividere la recente approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco di una nuova molecola first in class per il trattamento del mieloma multiplo: selinexor”. Così Nicola Bencini, general manager di Menarini Stemline Italia, in occasione della conferenza stampa con la quale l’azienda farmaceutica ha annunciato il via libera di Aifa alla rimborsabilità di selinexor, inibitore orale selettivo della proteina XPO1, in associazione a bortezomib e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una terapia precedente. L’incontro è stato l’occasione per parlare anche di un’altra opzione terapeutica, la prima terapia specifica per la neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche: tagraxofusp. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)