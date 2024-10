Salute, Bertolaso: “Non si fa assistenza senza una formazione specifica”

(Adnkronos) – L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha partecipato conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea triennale in “Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura”, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia, primo in Italia, organizzato all’Università Statale di Milano. “È fondamentale formare i professionisti relativamente a quelli che sono i criteri per garantire una vera prevenzione a tutti i cittadini” ha spiegato l’assessore. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)