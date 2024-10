Salute, Costa: ‘Dobbiamo soddisfare i bisogni di salute, condividere percorsi e garantire omogeneità territoriale’

(Adnkronos) – “Due anni di pandemia hanno sicuramente fatto emergere un problema ancora maggiore per quanto riguarda la salute mentale. C’è bisogno di maggiori investimenti e di una rete sul territorio” ha detto Andrea Costa, consigliere del ministro della Salute, in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico al Teatro Parioli, a Roma, nato per promuovere il dialogo sul diritto alla salute e ad una socialità inclusiva. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)