Salute, Durex presenta i dati dell’Osservatorio “Giovani e Sessualità”

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ascolto, sono stati presentati i risultati della settima edizione dell’Osservatorio “Giovani e Sessualità”, ricerca che il Durex realizza in collaborazione con Skuola.net da oltre sei anni su un campione di 15.000 giovani tra gli 11 e i 24 anni. Dallo studio Durex emerge che i giovani si approcciano al sesso prematuramente. 1 su 10 ha, infatti, il suo primo rapporto sessuale prima dei 13 anni mentre, allo stesso tempo, i temi dell’affettività e della sessualità non vengono affrontati nelle famiglie italiane. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)