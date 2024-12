Salute, farmacologo Drago: “Obiettivo Manifesto sociale è sensibilizzare opinione pubblica”

(Adnkronos) – “Il Manifesto sociale è un documento messo a punto per sensibilizzare gli stakeholders della sanità italiana, che orbitano intorno alle malattie rare in oftalmologia, affinché si possa prendere coscienza di una malattia, la Cheratite da Acanthamoeba, che fino ad oggi non ha avuto la possibilità di essere trattata farmacologicamente in maniera efficace e che se non trattata adeguatamente, può portare anche alla cecità. Pertanto, lo scopo di questo manifesto è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare gli operatori sanitari, ma anche i cittadini”. Sono le parole di Filippo Drago, professore di Farmacologia clinica dell’università degli studi di Catania, intervistato dall’Adnkronos in occasione del Dialogue Meeting , promosso dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief e organizzato in collaborazione con l’Alleanza per l’Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Oculari, con il quale si è voluta diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’impiego della nuova terapia mirata a base di polihexanide per il trattamento della Cheratite da Acanthamoeba, una grave infezione oculare parassitaria. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)