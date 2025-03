Salute: Frasoldati (Ame), ‘per paziente con diabete serve team multispecialistico’

(Adnkronos) – “Nel corso della sua vita, un paziente con diabete necessita dell’intervento di tanti specialisti, dal cardiologo al nefrologo fino all’ortopedico. La sfida che affrontiamo è quella di assicurare specialisti competenti nel campo della diabetologia e in grado di raggiungere il paziente prima che arrivino complicanze”. Lo ha detto Andrea Frasoldati, presidente di Ame – Associazione medici endocrinologi, all’incontro organizzato con la stampa a Roma da Lilly per annunciare la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di tirzepadite, il primo e fino ad oggi unico farmaco di una nuova classe terapeutica, agonista recettoriale di Gip e Glp-1. Il farmaco, inserito in Nota 100, può essere prescritto dagli specialisti e dai medici di medicina generale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)