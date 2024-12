Salute, Gaeta (Sia): “Riflettiamo sull’andrologo del terzo millennio”

(Adnkronos) – “Riflettiamo su quella che dovrà essere la figura dell’andrologo nel terzo millennio e come si dovrà rapportare col nuovo paziente diventato cybercondriaco, questa nuova patologia che si sta diffondendo e che gli esperti stanno cercando di chiarire”, Queste le parole di Francesco Gaeta, responsabile per la Lombardia della Società italiana di andrologia, in occasione del convegno “S3 – Salute Sessuale Sia” in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre. L’evento, organizzato dalla Società italiana di andrologia (Sia), vede la presenza dei principali esperti nazionali di andrologia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)