Salute, gastroenterologo Armuzzi: “Studio Quasar ha valutato efficacia e sicurezza di guselkumab contro colite ulcerosa”

(Adnkronos) – “Nello studio Quasar, che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di guselkumab nei pazienti con colite ulcerosa moderatamente grave, è stato dimostrato come, dopo un anno di trattamento, fino al 35% dei pazienti raggiungevano un endpoint molto importante che era quello del mucosal healing”. Queste le parole di Alessandro Armuzzi, professore di gastroenterologia presso l’istituto Humanitas di Rozzano, in occasione del Congresso dell’Italian Group of Inflammatory Bowel Disease (Ig-Ibd), in svolgimento a Riccione dal 28 al 30 novembre dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali – Mici. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)