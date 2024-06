Salute, Giovagnoni (Sirm): “Grazie ad Ai incrementa sicurezza e precisione diagnostica per immagini”

(Adnkronos) – “Le nuove tecnologie, in particolare i tools di intelligenza artificiale, stanno dando una grossa mano al radiologo in termini di incremento della possibilità di ottenere immagini sempre più precise e più sicure con dosi al paziente sempre inferiori”. Così, Andrea Giovagnoni, presidente nazionale Sirm – Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, in occasione della seconda giornata del 51° Congresso Nazionale Sirm che si svolge a Milano fino a domenica 23 giugno e a cui partecipano le principano le 3 principali società dell’area radiologica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)