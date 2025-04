Salute, Guidotti (San Raffaele): “Con Cell Factory produzione ‘in casa’ di terapie avanzate”

(Adnkronos) – “La Cell Factory in costruzione presso l’Ospedale San Raffaele di Milano è una struttura che permetterà la produzione di terapie avanzate, come le terapie cellulari e quelle geniche. Con l’appello che lanciamo quest’anno si allunga la lista dei grandi successi che il San Raffaele ha portato” e porterà “alla comunità grazie alla generosità degli italiani. Chiediamo ai nostri concittadini di continuare a sostenerci per il bene di tutti”. Così il vicedirettore scientifico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Luca Guidotti, all’Adnkronos illustra il progetto al quale quest’anno saranno destinate le donazioni del 5xmille all’IRCCS di quest’anno. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)