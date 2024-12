Salute, igienista Bonanni: “Vaccinazione Covid rimane importante perché malattia non è scomparsa”

(Adnkronos) – “Le novità del calendario vaccinale del 2025 riguardano diverse vaccinazioni. Innanzitutto c’è un capitolo nuovo sulla vaccinazione Covid, che rimane un vaccino importante perché la malattia non è scomparsa. Colpisce infatti in maniera ancora rilevante persone anziane e categorie a rischio, come le persone con patologie croniche. Dobbiamo ricordarne l’importanza, al pari delle altre vaccinazioni, come quella antinfluenzale e quella per il virus respiratorio sinciziale (Rsv), in uso in questo momento in tutti i bambini italiani”. Lo afferma Paolo Bonanni, professore di Igiene università degli studi di Firenze e coordinatore scientifico Calendario vaccinale per la vita, in occasione della presentazione dell’edizione 2025 del Calendario vaccinale per la Vita, organizzata a Roma dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica – Siti.

