(Adnkronos) – In occasione della terza edizione della ‘Johnson & Johnson Week, Insieme verso la medicina del futuro’, in svolgimento presso la nuova sede di Milano della farmaceutica, il talk ‘Human intelligence: le persone prima di tutto’, ha evidenziato il ruolo centrale che le risorse umane hanno e avranno nel disegnare le organizzazioni di domani e all’aiuto che la tecnologia può offrire per la valorizzazione del personale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)