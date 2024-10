Salute, la Statale di Milano presenta il nuovo corso di laurea in ‘Scienze psicologiche per la prevenzione e per la cura’

(Adnkronos) – L’università statale di Milano ha presentato il nuovo corso di laurea triennale in “Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura”, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Si tratta del primo corso di laurea in Italia che mira a formare psicologi capaci di gestire le ricadute psicologiche delle patologie organiche. A dimostrazione del valore dell’iniziativa, finora sono state oltre 1.600 le richieste di partecipazione al test d’ingresso, a fronte di 100 posti disponibili. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)