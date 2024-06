Salute, Menchini (Presidente Aida): “Comunicare fondamentale per tutti i dermatologi”

(Adnkronos) – “Ormai non si può più stare senza comunicare all'esterno la propria professionalità” anche via social. “Ovviamente la mancanza di formazione o di linee guida di comportamento portano alla diffusione di informazioni non corrette quello che bisogna capire è come bisogna comunicare ai pazienti''. Così Giovanni Menchini, presidente di Aida (Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali) intervenuto al simposio ‘Codice Etico e Social media’, organizzato all'interno dei lavori del Congresso nazionale Aida. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)