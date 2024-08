(Adnkronos) – Utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto di origine traumatica, l’Emdr – Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (dall’inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing), è un approccio terapeutico che, con i suoi 25 anni di storia in Italia, è riconosciuto dall’Oms come uno degli strumenti più accreditati nel campo del trauma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)