Salute, Mocali (Airalzh): “Nostra attività iniziata con finanziamenti alla ricerca”

(Adnkronos) – “L’attività di Airalzh, costituita nel 2014, è iniziata con i finanziamenti alla ricerca nel 2016 e abbiamo finanziato 81 assegni di ricerca per giovani ricercatori su tutto il territorio nazionale”. Così, Alessandra Mocali, presidente Airalzh Onlus, ricercatrice università degli Studi di Firenze, a margine dell’evento di presentazione della campagna di sensibilizzazione per invitare la popolazione ad essere maggiormente consapevole dei benefici di un corretto stile di vita e ad adottarli anche come prevenzione alle demenze. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)