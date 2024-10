Salute, Muscaritoli: “Perdita di peso involontaria problema rilevante per malati oncologici”

(Adnkronos) – “Prevenire perdita di peso e perdita di massa muscolare è possibile a condizione che aumenti la consapevolezza all’interno della classe medica e degli operatori sanitari che si occupano della cura del malato oncologico”. Con queste parole Maurizio Muscaritoli, professore di Medicina interna, università Sapienza di Roma, spiega l’importanza di combattere la malnutrizione dei pazienti oncologici. L’occasione è stata fornita dall’evento Health to the fullest: al fianco dei pazienti tra prevenzione, innovazione, sostenibilità, incontro istituzionale, organizzato all’Acquario romano, in concomitanza del 75° anniversario di Abbott in Italia, il cui focus sarà sulle sfide del Sistema Sanitario Nazionale e i grandi temi della prevenzione, innovazione e sostenibilità, che ha coinvolto 200 stakeholder tra professionisti sanitari, referenti di società scientifiche e rappresentanti istituzionali. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)