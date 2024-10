Salute, Parisi: “Se non si garantisce diritto a salute e uguaglianza principi costituzionali lettera morta”

(Adnkronos) – “La cura è fondamentale in quanto, nella Costituzione, c’è scritto che i cittadini hanno diritto alla salute e all’uguaglianza. Pertanto, se non ci si prende cura in modo attivo della loro salute, non ci si prende cura di garantire il diritto all’uguaglianza, questi principi scritti nella nostra Costituzione rimangono lettera morta”. Sono le parole di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, a Roma, in occasione della quarta edizione del Convegno nazionale organizzato da Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma dal titolo su ‘Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita’, un’importante occasione di approfondimento multidisciplinare su ricerche e tematiche all’avanguardia dedicate alla relazione tra impatto ambientale e rischio sanitario. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)