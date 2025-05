Sanità, Aodi (medici di origine straniera): “Piena collaborazione con Fnopi”

(Adnkronos) – “Oggi siamo presenti anche per ribadire l’importanza della collaborazione con tutta la Federazione nazionale ordini professioni infemrieristiche (Fnopi), per intensificare la collaborazione e risolvere alcune criticità. Secondo le nostre statistiche, gli infermieri stranieri in Italia sono più di 43.600, compresi coloro che sono iscritti all’albo professionale regolarmente e più di 17mila in quella che chiamiamo ‘zona grigia’, che vanno regolarizzati perché entrati tramite Cura Italia”. Lo ha detto Foad Aodi, presidente Amsi – Associazione medici di origine straniera, e del Movimento Uniti per Unire, in occasione della presentazione del primo Rapporto sulle professioni infermieristiche, a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)