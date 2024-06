Sanità: infezioni da Rsv, a Bari il convegno che pone al centro la prevenzione nei neonati

(Adnkronos) – Prevenire e impegnarsi per realizzare un sistema di profilassi universale che possa proteggere i bambini nel primo anno di età dall’infezione da virus respiratorio sinciziale (Rsv). È stato questo il tema al centro del convegno ‘Infezioni da Rsv, nuove strategie e strumenti per la tutela della salute dei bambini’, dedicato all’importanza di mettere in atto una strategia di prevenzione della patologia che è la prima causa di infezioni respiratorie pediatriche e per ridurre l’impatto dell’infezione Sistema sanitario nazionale. Il tema è al centro dell’interesse di istituzioni e governo impegnati nella programmazione di un calendario vaccinale nazionale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)