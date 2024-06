Sanità, Lopalco: “In Regione Puglia l’avvio della immunizzazione contro Rsv”

(Adnkronos) – "Il consiglio regionale ha varato una legge che lancia l'avvio dell'immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv). È una novità che dobbiamo cogliere presto perché serve immunizzarsi per tempo. Ora gli strumenti legislativi ci sono, speriamo che anche la politica faccia la sua parte” a sostegno “dei neonati". Lo ha detto il consigliere regionale e docente all'università del Salento, Pierluigi Lopalco oggi a Bari in occasione del convegno ‘Infezioni da Rsv: nuove strategie e strumenti per la tutela della salute dei bambini’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)