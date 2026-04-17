Sanità: Petrone (Gruppo Petrone), ‘reshoring farmaceutico per distribuzione efficiente’ Video News 17 Aprile 2026 08:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità: Venesia (Fimmg), ‘bene farmaco presidio tecnologico a disposizione dei medici’ Video News Sanità: Bozzetto (Mimesi), ‘liste d’attesa e digitalizzazione temi critici sui social’ Video News Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve un nuovo approccio per la competitività” Video News Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma pesa timore morosità’ Video News Affitti: Garavaglia (Lega), ‘estendere procedure di sgombero e cambiare accordo tra le parti’ Video News Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio per proprietari’ Video News Sanità: Bellantone (Iss), ‘Serve attenta sorveglianza dell’uomo su AI e algoritmi’ Video News Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), ‘scorporare liste d’attesa tra occasionali e cronici’ Video News Sanità: Quici (Cimo-Fesmed), ‘meno personale e risorse riducono offerta e aumentano attese’ Video News Sanità: Pinelli (Fiaso), ‘verso modello di prossimità e cure sempre più personalizzate’ Video News Iran, Della Valle (M5S): “No al figlio dello Shah: la democrazia non si esporta con le bombe” Video News Sanità: Siracusano (Css), ‘salute mentale tra sfide principali, serve rivoluzione culturale’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.3 ° C 19.9 ° 18.4 ° 68 % 1.7kmh 6 % Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 26 ° Lun 19 ° Mar 19 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi A Fornacette torna il grande evento per la Festa della Liberazione: sul palco I Patagazzi Lavoro Imprese, cucine: settore da oltre 3 mld, +1,5%, nelle Marche 26% totale nazionale Euro Zoom “L’Europa ha carburante per i voli per appena sei settimane”: l’allarme dell’Aie Lavoro Genovese (Unipol): “Da giovani idee nuove su mobilità e public affairs” Lavoro Santucci (Geely Italia): “Importante colmare gap tra università e mercato” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Venesia (Fimmg), ‘bene farmaco presidio tecnologico a disposizione dei medici’ Video News Sanità: Bozzetto (Mimesi), ‘liste d’attesa e digitalizzazione temi critici sui social’ Video News Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve un nuovo approccio per la competitività” Video news Video News Sanità: Venesia (Fimmg), ‘bene farmaco presidio tecnologico a disposizione dei medici’ Video News Sanità: Bozzetto (Mimesi), ‘liste d’attesa e digitalizzazione temi critici sui social’ Video News Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve un nuovo approccio per la competitività”