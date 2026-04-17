Affitti: Garavaglia (Lega), ‘estendere procedure di sgombero e cambiare accordo tra le parti’ Video News 17 Aprile 2026 08:20 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve un nuovo approccio per la competitività” Video News Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma pesa timore morosità’ Video News Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio per proprietari’ Video News Sanità: Bellantone (Iss), ‘Serve attenta sorveglianza dell’uomo su AI e algoritmi’ Video News Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), ‘scorporare liste d’attesa tra occasionali e cronici’ Video News Sanità: Quici (Cimo-Fesmed), ‘meno personale e risorse riducono offerta e aumentano attese’ Video News Santucci (Geely Italia): “Premio Icch aiuta i giovani a entrare nel lavoro con progetti reali” Video News Fabiano (Icch): “Premio Giovani Comunicatori valorizza talenti e crea ponte diretto con le aziende” Video News Genovese (Unipol): “Con Icch ascoltiamo i giovani per innovare su mobilità e reputazione” Video News Romenti (Iulm): “Il Premio ICCH valorizza competenze e connette studenti e aziende” Video News Agricoltura: Tassani (Agrofarma), ‘chiediamo norme adeguate per il biocontrollo” Video News Agricoltura: Mammuccini (FederBio), ‘efficaci gli agrofarmaci del biocontrollo” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.3 ° C 19.9 ° 18.4 ° 68 % 1.7kmh 6 % Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 26 ° Lun 19 ° Mar 19 ° Ultimi articoli Lavoro Genovese (Unipol): “Da giovani idee nuove su mobilità e public affairs” Lavoro Santucci (Geely Italia): “Importante colmare gap tra università e mercato” Lavoro Fabiano (Icch): “Premio giovani comunicatori, al via iscrizioni meritocrazia e confronto con aziende” Lavoro Romenti (Iulm): “Icch ponte tra università imprese e giovani comunicatori” Lavoro Lavoro, torna il Premio giovani comunicatori per giovani talenti SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve un nuovo approccio per la competitività” Video News Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma pesa timore morosità’ Video News Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio per proprietari’ Video news Video News Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve un nuovo approccio per la competitività” Video News Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma pesa timore morosità’ Video News Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio per proprietari’