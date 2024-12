Sanità, psichiatra Siracusano: “Esigenze raccolte trovino concretezza in Piano d’azione nazionale per la salute mentale”

(Adnkronos) – “Da quando abbiamo cominciato a svolgere questa nostra attività nel tavolo tecnico della salute mentale del Ministero della Salute, abbiamo svolto una serie di audizioni per ascoltare e dare spazio a tutte le persone che lavorano in questo campo e hanno alcune esigenze particolari che noi abbiamo raccolto. Cercheremo di far in modo che trovino uno sbocco concreto nel Piano d’azione nazionale sulla salute mentale che stiamo preparando e che speriamo nei prossimi mesi del 2025 trovi la sua definitiva pubblicazione”. È quanto affermato da Alberto Siracusano, professore di psichiatria e coordinatore del tavolo tecnico della salute mentale del Ministero della Salute, all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)