Sanremo: Schillaci, ‘improntati messaggi dal Festival su malattia che va affrontata’

(Adnkronos) – “Credo che i messaggi che arrivano da questo Festival siano importanti. La malattia va affrontata. Oggi abbiamo tante possibilità di cura, tante malattie che una volta erano considerate incurabili oggi, per fortuna, lo sono. C’è attenzione da parte nostra a tutto ciò che la ricerca, l’innovazione portano per far sì che” la cura “arrivi rapidamente a disposizione dei cittadini. E poi ci sono anche qui alcuni testi che parlano di malattia”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto al talk show dal titolo “La prevenzione in dieci note” organizzato presso Casa Sanremo dal Ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival di Sanremo. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)