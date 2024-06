Santonato, (EY Italia): ‘Risk management permette di entrare in profondità nel contenuto prodotto da Ai’

(Adnkronos) – “La parte di risk management ci permette di entrare dentro l’emozione del contenuto e di prendere piena consapevolezza di come l’intelligenza artificiale sta producendo quei risultati e come sta utilizzando l’informazione”. Sono le parole di Giuseppe Santonato, Partner EY Italia Technology Consulting, AI & Data, in occasione della prima edizione italiana degli EY Risk Transformation Awards, il riconoscimento EY dedicato alle imprese che maggiormente si sono distinte nella gestione del rischio legato alle più rilevanti trasformazioni odierne negli ambiti corporate compliance, sostenibilità e digital transformation. Il conferimento del premio, che celebra le aziende italiane capaci di approcci innovativi, collaborativi ed interfunzionali alla gestione del rischio, fornendo il proprio contributo di valore allo sviluppo territoriale nazionale, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale e trasformando il rischio in un’opportunità strategica, si è tenuto a Milano presso Allianz MiCo, nell’ambito del Global Risk Forum, l’evento dedicato ai professionisti del Risk Management, tenutosi all’interno del Business Leaders Summit, organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, quale occasione di dialogo e di confronto tra professionisti del settore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)